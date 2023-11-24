شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يمتلك مطعم فى الأقصر ويعمل بالسياحة فى مسلسل "العودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد رضوان في بطولة مسلسل "العودة" مع شريف سلامة والمقرر انطلاق عرضه على منصة watch it غدا السبت، وعلى قناتى dmc و dmc دراما بعد غد الأحد، حيث يواصل رضوان تصوير مشاهده على قدم وساق ويجسد خلال أحداث العمل شخصية رجل صعيدى يدعى "صادق" ولديه مطعم في الأقصر، وفى نفس الوقت يعمل في السياحة.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، هاجر الشرنوبى، وأحمد والى، سارة نور، فتوح أحمد، عايدة فهمى، لبنى ونس، عزوز عادل والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



محمد رضوان

يعيش الفنان محمد رضوان حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعكف على تصوير أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما، حيث يعرض له حالياً في السينمات فيلم "بلوموندو" بطولة حسن الرداد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود، وضيوف الشرف أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، حمدى الميرغنى، أوس أوس، محمد ثروت، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وانتهى محمد رضوان من تصوير 3 أفلام جديدة هم "الاسكندرانى" إخراج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، و"عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى وشيرى عادل وإخراج أحمد يسري، وفيلم "كتف قانونى" بطولة هالة صدقي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف، وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز

وكان آخر أعمال محمد رضوان مسلسل "على باب العمارة" الذى تم عرضه على منصة watch it، من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، أمير عبد الواحد، بوسى الشامى، جيهان خيرى، غادة طلعت، وضيوف الشرف أحمد أمين، رحمة أحمد، مصطفى غريب، محمود السيسى وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.