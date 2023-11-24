هيفا وهبي بتعليق مؤثر للغاية.. وهكذا وصفت جنوب لبنان

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الإستقلال اللبناني، الذي صادف يوم الأبعاء الماضي الـ 22 من شهر تشرين الثاني، قررت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي التفاعل معه من خلال التمني للبنان السلام، وأن تنتهي الحرب القائمة في جنوب لبنان.
وكتبت هيفا وهبي عبر حسابها الخاص: "بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، أتمنى الأمن والسلام لجنوبي الجريح وبلدي الحبيب لبنان، ولغـ زة العزّة وأطفالها وشعبها المناضل، نصلي للسلام ولأيام أفضل، IndependenceDay ، عيد الاستقلال، لبنان".
وأشعلت هيفا مواقع التواصل الإجتماعي، فتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشورها، وأكدوا على حديثها وأمنياتها.
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