شكلا سوياً ثنائياً رائعاً.. فكم يبلغ فارق العمر بين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

ميرنا وليد - بيروت - شكل النجمين التركيين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ ثنائي مميز للغاية في الدراما التركية، وبعد أن حققا نجاح باهر في مسلسل "العشق الممنوع"، إلتقيا من جديد في فيلم "النداء الأخير الى إسطنبول"، والمقرر إنطلاقه اليوم على إحدى المنصات العالمية.



وتساءل المتابعون على فارق العمر بين الإثنين، حيث أهم إعتبروا أنهما يليقان لبعضهما بشكل كبير، وقد ولدت بيرين في الـ 26 من شباط عام 1984 أي أنها تبلغ من العمر 39 عاماً، بينما ولد كيفانش في الـ 27 من شهر تشرين الأول 1983 أي أنه يبلغ من العمر 40 عاماً، وبينهما سنة واحدة فقط.

وقد علّق كيفانش تاتليتوغ على تعامله مع النجمة بيرين سات في فيلم: "النداء الأخير الى إسطنبول"، اذ قال لها خلال العرض الأول: "الشكر الاخير لـ شريكتي العزيزة بيرين سات، من الجيد انك موجودة وبالتأكيد هذا لن يكون العمل الاخير الذي سيجمع بيننا ، العمل معك بالفعل راحة كبيرة ، اشكرك كثيراً لانك امنت لي هذه الراحة".

تدور احداث الفيلم عن شخصين يتلقيا صدفة في نيويورك، فيمضيان أوقاتا لا تنسى اذ بعد النجاح الباهر الذي حققاه في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، تلتقي بيرين سات مجدداً مع كيفانش تاتليتوغ، وقد ظهر الثنائي في فيديو من أحد المطارات أثناء قيامهما بتسلم حقائبهما، وهما يتبادلان نظرات تكشف عن قصة الحب التي ستجمعهما فيه.