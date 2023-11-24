إطلاق النار على عائلة زوجة ميسي في الأرجنتين بعد أنباء الإنفصال - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت عائلة زوجة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنطونيلا روكوزو، لسطو مسلح في مدينة روزاريو مسقط رأسها، مع إطلاق النار على أوغستينا سكاليا ابنة عم زوجة ميسي، حين تم اعتراضها مع موظف في سوبر ماركت العائلة، عندما كانا ينتقلان على متن سيارة ومعهم مبلغ مالي كبير.

وفي التفاصيل، اقتربت سيارة غامضة من سيارة سكاليا لتوقيفها فحاولت الشابة الهرب فاصطدمت بسيارة ثانية عابرة، فأطلق أحد اللصوص الرصاص على النافذة الخلفية لإجبارها على التوقف وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة ما في السيارة، وهو مبلغ 8 ملايين بيزو، تعادل 22 ألف دولار وقالت الشرطة في بيانها: "ما حدث، لم يكن صدفة، بل كان اللصوص يعرفون ما يبحثون عنه، ولهذا السبب تم استجواب العائلة وموظفي السوبر ماركت الآخرين. كما تجري استجوابات لمعرفة من كان على علم بنقل المبلغ".