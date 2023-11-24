أزمة بين بسمة بوسيل ومحمد عبده ... وهي تنفعل وترد بقوة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن استيائها بعد منعها من تأدية أغنية خاصة بالفنان السعودي الكبير محمد عبده "الاماكن" وكتبت على صفحتها : "حتى الكوفر بتاع "الأماكن" اللي كنت عملاه لبابا قال عايزين يقاضوني عشانه!"

وأضافت: "مش فاهمة ليه أنا الشخص الوحيد اللي بيتحاسب على إنه عايز يعمل كوفر.

.. بجد زعلانة إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري لأبويا... أنا عن نفسي لو كان ليا رصيد فني عمري ما هحبط أي بني آدم حب يغنّي حاجة ليا أصل في النهاية". وختمت بعبارة بالإنكليزية "u guys can claim it" مضيفة: "إلا لو الموضوع حاجة ثانية!".

وكانت طليقة الفنان المصري تامر حسني قد طرحت "كوفر" بصوتها لأغنية "الأماكن" لـ"فنان العرب" منذ أشهر قليلة، لتهديه الى روح والدها الراحل. وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها لازمة بسبب غنائها اغنية لزملائها فسبق ان شهدت أزمة مماثلة بعد غنائها "مين اللي بيختار" للفنانة اللبنانية هبة طوجي.