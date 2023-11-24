خروج 3 أفلام للنور مع بداية الشتاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق فيلم «شماريخ» لخوض موسم الشتاء، «شماريخ الذى بدأت تحضيراته الأولى فى 2008، كما صرح مؤلف ومخرج العمل عمرو سلامة، إذ تعرض إلى عدة أزمات أبرزها رحيل النجم الشاب مصطفى درويش، ومن المفترض عرضه فى 14 ديسمبر المقبل.

الفيلم بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوى، ومحمد ثروت، وسالى حمادة، وآدم الشرقاوى، والراحل مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة «سى سينما برودكشنز» هانى نجيب وأحمد فهمى.

كما قرر صناع فيلم «أبو النسب» للنجم محمد إمام طرح الفيلم يوم 13 ديسمبر المقبل فى دور العرض السينمائى، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل الشهر الماضى، ويعمل مخرجه رامى إمام على وضع اللمسات الأخيرة على المونتاج والمكساج حتى يكون جاهزا للعرض فى الموعد المحدد، ومن المعروف أن العمل بدأ تصويره فى شهر مايو من العام الماضى، إذ تعرض الفيلم لعدة تأجيلات جعلته حبيس التصوير لفترات طويلة وكان أغلبها بسبب انشغال الأبطال فى أعمال أخرى.

فيلم «أبو نسب» بطولة محمدة إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف ماجد المصرى، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى، حول محمد إمام الذى يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبرى التى تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم «أبو نسب» محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018.

وتعرض الفيلم للتأجيل بعد وفاة النجم الكبير أحمد حلاوة، حيث كان من أبطاله، وقرر صناع العمل استكماله بدون بديل، كما يتقابل النجمان محمد هنيدى ومنى زكى فى «الجواهرجى» وهذا الفيلم أعاد هنيدى ومنى للعمل معا مرة أخرى عقب ابتعاد دام قرابة الـ 24 عامًا، إذ كان آخر تعاون سينمائى بينهما فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى، حول هنيدى الذى يجسد دور جواهرجى وتجسد منى زكى دور زوجته وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما، ويشارك فى بطولته كل من باسم سمرة، آسر ياسين، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، عارفة عبدالرسول وتارا عماد.. الفيلم من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى.