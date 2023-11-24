شكرا لقرائتكم خبر عن قصة المقابلة الأولى التى جمعت ميرفت أمين وعبد الحليم حافظ x عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة ميرفت أمين التي تعتبر واحدة من أهم النجمات اللاتي مررن على تاريخ السينما المصرية بأعمال مميزة وموهبة خاصة بالإضافة لجمالها اللافتالذى صنفها بين أجمل ممثلات السينما، ولعل أحد أبرز أعمالها التي كانت نقطة انطلاق لها بتاريخها الفني هو مشاركتها فى بطولة فيلم أبى فوق الشجرة أمام عبد الحليم حافظ.

ميرفت أمين تمتلك رصيد هائل ومسيرة فنية ناجحة، تطرقت لكواليس لقاءها الأولى بالعندليب عبد الحليم حافظ قائلة أثناء حلولها ضيفة في وقت سابق على برنامج صاحبة السعادة : "أول مقابلة أمامه كنت صامتة طوال الوقت، ولم أتحدث أبداً فقد كنت مركزة عليه طوال الوقت، ولم أتطرق للعمل الذى ذهبت للتوقيع عليه".

وأضافت ميرفت أمين : لم أتخيل أن الدور بهذا الحجم الكبير، وإنما كل تركيزى انصب على أننى جلست مع عبد الحليم حافظ".

وتحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها اليوم الجمعة 24 نوفمبر حيث ولدت فى محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت فى كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، وهناك رأت رشدي أباظة وأحمد المليجي وأحمد رمزي.

بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية، ومن المسرحيات التي اشتركت فيها حينها يا طالع الشجرة و ‎مطار الحب، ولكن بدايتها في السينما كانت من خلال فيلم "نفوس حائرة" مع الفنان أحمد مظهر عام 1968 الذي فتح لها بوابة الشهرة. وانطلقت للنجومية في فيلم "أبي فوق الشجرة" عام 1969 والذى قدمت فيه دور البطولة أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ