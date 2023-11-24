كم بلغت تكلفة ديكورات المسلسل التاريخي التركي “صلاح الدين الايوبي”؟ المبلغ سيفاجئكم

خطفت مواقع تصوير المسلسل التركي التاريخي “صلاح الدين الايوبي” الأنظار بجمالها مع انطلاق عرض العمل في تركيا حيث حققت الحلقة الاول نسبة مشاهدة عالية جدًا فاقت الـ ٦%.

وقد لفت الانظار الديكورات التي تعكس الفترة الزمنية التي عاشها صلاح الدين الايوبي، ما دفع بالمشاهدين الى التساؤل كم كانت تكلفة بناء هذه الديكورات الضخمة والساحرة؟ وقد اشارت المصادر أن التكلفة عالية جدًا تخطّت الـ ٩ ملايين دولار اميركي ولكن الرقم لا يعتبر كبيرًا بالنسبة لشركتَي الانتاج التركية والباكستانية حيث ان ارباح مبيعات المسلسل حول العالم ستعوّضهما كلفة التصوير لهذه الدراما التاريخية.

وفي تصريح للمنتج الباكستاني قال: “نحن لسنا بحاجة لابطال من وحي الخيال كسوبرمان نحن كمسلمين لدينا ما نفتخر به وهو صلاح الدين الايوبي، حان دورنا لتغيير الصورة والتركيز على الابطال الحقيقيين.”

ومن المقرر ان يبدأ عرض مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” في عدد كبير من الدول حول العالم مدبلجًا الى عدّة لغات. ولكن الحلقة الاولى ستكون مقسّمة الى اربعة اجزاء بعد دبلجتها لأن الحلقة التي عرضت في تركيا مدّتها ثلاث ساعات.

وقد شكر النجم التركي اوغور غونيش(اي ايمن في مسلسل مرارة الحب او كان يا ما كان في شوكوروفا) -الذي يجسد دور صلاح الدين الايوبي – المشاهدين على صدارة نسب المشاهدة للمسلسل.