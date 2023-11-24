الفيلم اللبناني “عَ مفرق طريق” يحقق انتصارًا جديدًا في المهرجانات الدولية

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مجددًا الفيلم اللبناني “ع مفرق طريق” على طريق المهرجانات وقطف الجوائز، بعد نيله جائزة الجمهور في “مهرجان الفيلم اللبناني في كندا” في مدينة مونتريال في حزيران الماضي، حيث حقق “ع مفرق طريق” انتصارًا جديدًا تجلّى بحصوله على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للفيلم في الحسيمة في المغرب في دورته الثالثة من ١٨ إلى ٢٢ تشرين الثاني.
الفيلم من كتابة جوزيفين حبشي إخراج لارا سابا بطولة شادي حداد، جوليا قصار، بيتي توتل، ميرنا مكرزل، سينتيا كرم، ربى زعرور و غيرهم من نجوم الشاشة اللبنانية. وهو من إنتاج لارا سابا، أنطوان خليفة، شادي حداد وإنتاج مشترك ART.
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