الجمهور يشكك بدعم الدكتورة خلود لغـ زة.. وهذا ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - إنتقد المتابعين الإنفلوانسير الشهيرة الدكتورة خلود، وإعتبروا أنها لم تقوم بدعم أهالي قطاع غـ زة، وجاء في التعليقات: "اتبرعي بجزء من فلوسك مدام الله رازقك عيادة وعطور ومكياج ولا تقولين أتبرع بسر لان هذا الشي مو صحيح"، لترد عليها الدكتورة خلود قائلة: "تعالي دايركت ادزلك وصولات التبرعات اللي دازتها حق الهلال الأحمر".



وشاركت الدكتورة خلود الجمهور مقطع فيديو وهي ترتدي كوفية فلسـ طين، وقالت: "لكل أبطال فلسـ طين.. كلمات الشكر لا تفي حقكم.. أنتم دروع لكل الأرواح البريئة من المصابين والأرواح اللي ضاعت في الحرب.. اليوم حبيت أسلط الضوء على الصفوف الأولى وكل شخص ساعد الأرواح البريئة وأنقذها من تحت الركام.. .. اليوم حبيت كلكم تشاركون الهاشتاج اللي أطلقته لدعم الصفوف الأولى والطاقم الطبي.. شاركوني بإطلاق هاشتاج أبطال فلسـ طين.. انشروا فيديوهات حتى لو مش هتطلعوا بشكلكم مجرد صوت يكفي.دعماً مني للقضية الفلسـ طينية، وتشجيعاً لكوادر الطواقم الطبية والدفاع المدني والإعلاميين والصحفيين والمصورين في أرض غـ زة وكل شخص يقوم بإنقاذ ومساعدة أهلنا في غـ زة وتوصيل الرسالة كاملة للعالم من خلال كلماته وكامرته … قررت إطلاق هاشتاق باسم أبطال فلسـ طين لدعمهم نفسياً ومعنويا".