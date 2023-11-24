ميرنا وليد - بيروت - أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء التحضير لحفل غنائي لروائع الملحن المصري الراحل رياض السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك الجمهور الإعلان الدعائي للحفل وموعد الحفل وهو 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان قد أقيم حفل غنائي نال على نجاح عالي في الـ 9 من شهر تشرين الثاني، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.

وتجاوزت أعمال رياض السنباطي الفنية حاجز الألف لحن، كان رصيد الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم منها 282 أغنية وقصيدة، تضم أيقوناتها الشهيرة "أراك عصى الدمع"، "ولسه فاكر"، "وحيرت قلبي معاك"، "وأقولك ايه عن الشوق"، "وليلى ونهاري"، "وطوف وشوف"، و"الأطلال".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "روائع بليغ حمدي".. هذه مفاجأة تركي آل الشيخ للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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