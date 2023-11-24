جيسيكا عازار تعايد إبنة زوجها الشابة الجميلة وتنشر صورتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار صورة لابنة زوجها محمد صوفان من زواجه السابق، تاليا الى جانب اللاعب الفرنسي مبابي، وذلك بمناسبة عيد ميلادها وعايدتها وكتبت : عيد ميلاد سعيدة يا أميرة.

ويبدو أن الشابة الصغيرة ورثت جمالها من والدها الوسيم كما ان الجمهور شدد على العلاقة الجميلة التي تجمع جيسيكا بأولاد زوجها وغيرت فكرة ان تكون زوجة الأب بعيدة او غير صديقة لاولاده لا بل على العكس مع جيسيكا.

يذكر ان لـ جيسيكا ومحمد ابن في 3 اذار 2023 وأسمياه "فهد".

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