ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية سوزان نجم الدين ومع ابنتها سارة أتاسي التي اصبحت شابة جميلة للغاية فخطفت الانظار من والدتها بعدما ورثت ملامح الجمال منها. يذكر ان سارة كانت قد ظهرت في عدة مقابلات مع والدتها وتحدثت مراراً عن علاقتهما ودافعت عنها في عدة مواقف. وكان سارة مشاركة تمثيلية اذ قامت بأداء دور والدتها وهي صغيرة في مسلسل "مربى العز" الذي عرض في رمضان الماضي كما ان صوتها جميل وقد قمت بأحد البرامج أغنية ونالت استحسان الجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنة سوزان نجم الدين تسحر العيون بجمالها.. وهل تشبه والدتها؟ - بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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