ندوة ترصد الإجرام الإسرائيلي في مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي في الخامسة من مساء غدٍ السبت، ندوة بعنوان "نساء فلسطين تحت القصف ومعاناة النزوح"، وترصد ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلى من انتهاكات ضد الانسانية في فلسطين.

قال الدكتور نبيل حلمي، ان استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هو نتيجة الإفلاس الأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اشار حلمي، الى ان الندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة، بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة العامة في لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ان الندوة تاتى مواكبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفى اليوم الاول من بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يشارك في الندوة الدكتورة هند الشلقاني مدير الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرآة العربية سوف تتحدث عن الحروب والنزاعات المسلحة وآثارها على النساء، وسيتم عرض فيديو للناشطه الحقوقية والنسوية الفلسطينية لونا عريقات من قلب فلسطين للتحدث عن معاناة النساء في فلسطين، في حضور آمال الاغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر والتى تتناول وضع النساء في فلسطين ومعاناتهم في الحرب، تدير الندوة لمياء لطفي مديرة برنامج الآليات الدولية وممثلة مؤسسة المرأة الجديدة

وفى سياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الواجدة من ظهر غدٍ السبت، احتفالية باليوم العالمى للمقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة سوف يتم تقديم ندوة عن فلسطين والاحتلال الاسرائيلى، وعمل جدارية للاحداث الحالية بمشاركة مدربين التربية الفنية بالمكتبة وتصنيع اعلام فلسطين ومصر بجانب رسم على الوجه لعلم مصر وفلسطين.