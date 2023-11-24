شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عيد عن دورها x صوت وصورة: لم أتوقع ردود الفعل واستلهمت الدور من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مروة عيد، فى تصريح لليوم السابع، بعد نجاحها فى دور لبنى بمسلسل "صوت وصورة" من بطولة حنان مطاوع عن كيفية تحضيرها للشخصية، حيث قالت: "الحقيقة استلهمت شخصية لبنى من بعض الشخصيات الحقيقية التى تعيش معنا، وكان تحضيرها سهل بالنسبة لى بالرغم من أن الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل".

وأضافت مروة عيد: لم أتوقع ردود الأفعال حول دورى على الأخص أن مشاهدى كانت بعيدة عن البناء الدرامى الأساسى للمسلسل وهى قضية رضوى "حنان مطاوع"، وكان الهدف منها إظهار الجانب الإنساني عند لطفي عبود "صدقي صخر"، والتأكيد أن هناك رجالا مظلومة، لكن ردود الأفعال فاجأتنى، وأعتقد أن هذا الدور سيكون نقلة في حياتي الفنية بالرغم من تقديم أدوار غيرة ناجحة مثل مسلسل ضى القمر من إلا أنا، ومسلسل ربع قيراط، ولكن هذا الدور كان قريبا أكثر للناس ويعود الفضل للعمل ككل.

وعن كواليس العمل قالت مروة: استمتعت جدا بكل فريق العمل، بداية من المخرج الصديق والأخ، والفنان صدقي صخر كان لطيفا إنسانيا وفنياً، وحنان مطاوع كانت مفاجأة بالنسبة لى فبعد عرض أول حلقة أرسلت لى مع زملائى وأشادت بدورى، وهناك مشهد قدمته أثر فى جدا فقمت بإرسال رسالة لها فتفاجأت بردها بشكل مبهج كله تشجيع وثناء علي أدائي، فنحن في لوكيشن العمل كنا كأسرة واحدة وهذا سبب من أسباب نجاح المسلسل.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.