ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية صفية العمري ع سر عدم زواجها سوى مرة واحدة في حياتها وعدم تكرارها التجرية مرة أخرى.

وقالت صفية العمري : "السر إني بحب ولادي قوي، ولا يمكن كنت أضرهم أو أؤذيهم أو أدخل حد يؤذيهم. الولد يغار على أمه بشدة، ولم يكن أبدًا أن أجعلهم يشعرون بأن هناك رجلًا غريبًا في داخل البيت، أولادي هم حياتي، وهم عيني وقلبي".

حديث ضفية العمري هذا جاء خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس.

والجدير بالذكر ​​​​​​​أن آخر عمل قدمته صفية العمري كان فيلم "كان لك معايا" وشاركتها في بطولته محمود قابيل، عائشة بن أحمد، أسامة أسعد، منة جلال، من تأليف وإخراج روجينا بسالي.

كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. صفية العمري رفضت أن تتزوج مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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