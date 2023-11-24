فيديو متداول لـ هبة نور وهي تمارس الرياضة.. رشاقتها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تداور رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة السورية هبة نور وهي تمارس الرياضة برشاقة واضحة.

وكان قد انتشر سابقاً فيديو للممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع زميلتها هبة نور، وهما ترقصان بشكل عفوي في حفل عيد ميلاد المخرج جو بو عيد.

وارتدت كل من الممثلتين فستاناً قصيراً أبيض اللون، ونسقتا مع الفستان حذاءً مفتوحاً من دار Hermes العالمي.

وتداول فانز النجمتين الفيديو بشكل كبير، مثنين على صداقة نادين وهبة، ومشيدين بعفويتهما الواضحة في طريقة تصرفهما بعيداَ عن التصوير والكاميرات، وتساءل البعض إن كانت الممثلتان ستجتمعان قريباً بعمل من إخراج جو بو عيد.

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