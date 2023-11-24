غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد والدتها ميرفت أمين على طريقتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية غادة رجب، لمتابعيها، فيديو يضم العديد من الصور التي تجمعها بأمها الممثلة المصرية ميرفت أمين، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.



وشاركت غادة مقطع الفيديو مع متابعيها، وعلقت عليه قائلة: "بحبك فوق أي كلام ووصف وشرح، بحبك قد الدنيا وأكتر، أمي الغالية كل سنة وأنتي منورة حياتي وقلبي".

ويصادف اليوم عيد الميلاد الـ76 للممثلة ميرفت أمين، التي ولدت عام 1946، في محافظة المنيا، لأب مصرى وأم إنجليزية، ودخلت الفن بالصدفة، بعد أن عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استوديو جلال لترى عن قرب صناعة الأفلام، فرأت رشدي أباظة ومحمود المليجى وأحمد رمزى هناك.

يذكر أن الفنانة غادة رجب، كانت قد طرحت مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "كل الحب ده "، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وشاركت غادة مقطع من أغنيتها مع متابعيها، وعلقت عليها: " كل سنة وانتوا طيبين، وكل عيد حب وانتوا بخير، استنوا أغنيتي الجديدة كل الحب ده في عيد الحب".

