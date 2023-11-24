بصورة لطيفة.. ستورمي وشقيقها يسرقان الأضواء من والدتهم كايلي جينر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهر بين يديها إبنتها ستورمي وإبنها من النجم العالمي ترافيز سكوت، وخطف الولدان قلوب الجمهور بلطافتهما وخفة دمهما، وعلقت جينر على الصورة بالقول:" كل شئء أملك".



وفي وقت سابق، هنأت كايلي جينر شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بعيد ميلادها وأحدث حالة من الجدل.

وفي التفاصيل أرسلت كايلي باقة من الورود لشقيقتها، كتب عليها "عيد ميلاد سعيد بعيدك الـ 30"، بالرغم من أن كيندال تبلغ الـ 28 عاماً، وتساءل الجمهور هل كايلي لا تعرف عمر شقيقتها الحقيقي؟

