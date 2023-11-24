كيف تفاعل الجمهور مع الحلقات الأولى لمسلسل "بطن الحوت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقات الثلاثة الأولى التي تم عرضها من مسلسل "بطن الحوت"، أمس الخميس 23 نوفمبر، على منصة "شاهد".

ويتكون "بطن الحوت" من 15 حلقة، ويحكي عن أحداث حقيقية وقعت في عام 2005 عن الأخوين هلال وضياء فيعمل الأول في تجارة المخدرات ويتم القبض عليه وحبسه، أما ضياء فيعارض شقيقه ولا يريد العمل معه.

وجاءت تعليقات الجمهور على الحلقات الأولى، كالتالي: "من الحاجات الحلوة أوي أوي اللي شوفتها في مسلسل بطن الحوت تفاصيل البيوت والشوارع الحقيقية مش بلاستيك وديكور مبني للمنطقة دي.. لأ شارع حقيقي والبيت بكل تفاصيله الصغيرة جدا حقيقية وموجودة في كل البيوت الشعبية..التفاصيل دي بتاخد قلبي وبحس بتعب ومجهود حقيقي لمهندس الديكور وكل اللي شغالين في العمل ده".

وأيضا: "حلو أوي بجد مكنتش متوقعة أنه يعجبني عشان الإعلان مشدنيش بس التلت حلقات حلوين أوي، رسم تفاصيل الشخصيات وفرشلها كويس والأحداث سريعة وتمثيلهم كلهم حلو أوي والممثلين كلهم شاطرين خاصة باسم هايل جدا، وزينب غريب أدائها حلو جدا والمخرج كادراته حلوة أوي".

ومن بين التعليقات الأخرى: "أداء تمثيلي من أحمد فهمي وباسم سمرة ومحمد فراج عالي جدا.. باسم سمرة تحسه مش بيمثل من كتر ما الدور لايق عليه أنه معلم.. النقطة الوحيدة إن موضحوش هو اتمسك ليه وهو مكنش معاه حاجة أصلا" ، "مسلسل جامد بطريقة مرعبة وباسم مقدم دور مرعب" ، "المسلسل حلو أوي، باسم عامل عظمة".

وعلق المخرج يسري نصرالله، عبر حسابه على "فيسبوك" على الحلقات الأولى من مسلسل "بطن الحوت"، قائلا: "اتفرجت على أول تلات حلقات.. شغل كبير جدا". وفي تدوينة أخرى، كتب: "لفت نظري إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل (بطن الحوت).. أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وإنستجرام.. سألت وعرفت إنه طالع في مشهدين في الحلقة التانية.. مشهدين عجبوني جدا لأن فيهم حاجة "حقيقية".

وأضاف: "حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي يدلي بأقواله (حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة معرفهاش وغالبا مش هعرفها بس نفسي أعرفها) .. ساعات كمخرج بدور على ده.. بدور على (وش) مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي".

مسلسل "بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار - محمد فراج، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

"بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، حسام الحسيني، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.