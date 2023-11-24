شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة لافينيا نادر: شعرت أن حنان مطاوع فى "صوت وصورة" أمى الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الطفلة لافينيا نادر لـ الخليج 365 بعد نجاحها فى مسلسل "صوت وصورة" عن كواليس دور دنيا ابنة رضوى "حنان مطاوع"، حيث قالت: الكواليس بينى وبين الأستاذة حنان مطاوع كانت جميلة جداً، فكنت أشعر أنها أمى وهى كانت تشعر أننى ابنتها فى الحقيقة، وهذا ما جعل مشاهدنا سوياً صادقة وكأن بنت وأمها، ووجدت على السوشيال ميديا بعض التعليقات التى تسألنى هل هى أمك بالفعل وكنت أجاوب "للأسف مش مامتى".



لافينيا نادر

وأضافت لافينيا : عندما قرأت الاسكربت شعرت بالدور وكنت أمثل على طبيعتى فمثلما يقال "اللى بيخرج من القلب بيدخل فى القلب" لذا وجدت ردود فعل قوية نحو دورى لم أكن أتوقعها، وكل المشاهد كانت صعبة بالنسبة لى لأن بها بكاء وهذا مرهق نفسياً جداً، فمثلاً مشهد الفيديو الذى أرسلته أمى لى عندما شاهدته قبل أن نبدأ فى التصوير أنهرت من البكاء لأننى شعرت بكل كلمة فيه.

واستكملت: الشهر المقبل سيطرح فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، وأقدم فيه دور مختلف تماماً عما قدمته من قبل، وأعتبر ذلك فرصة حتى يتعرف الناس على موهبتى أكثر ويتعرف كذلك المخرجين أننى أستطيع تقديم كل أنماط الشخصيات.

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.