احتفل المغني العالمي جاستين بيبر بعيد ميلاد زوجته عارضة الازياء الشهيرة هايلي بيبر التي بلغت عامها السابع والعشرين يوم الأربعاء الفائت، وذلك عبر منشور على انستغرام ضمّنه فيديو بالأبيض والأسود ظهرا فيه يقبّلان بعضهما بعضًا، بما يعزّز صدق حبّهما وعلاقتهما المتينة، معربًا عن مشاعره العميقة نحوها بشكرها على وجودها في حياته، فكتب معلّقًا “يوم ميلاد سعيد با حبيبتي. لقد جعلت الحياة رائعة، فأنا الأكثر حظًّا في الحصول عليك”.
كما نشر المغني مجموعة صور تظهر فيها زوجته متّكئة عليه بلباس أسود، فيما ظهرا في فيديو آخر وهما يقودان دراجة مزدوجة من ضمن رحلة يقومان بها مع بعض الأصدقاء.
وفي المناسبة السعيدة، تلقّت هايلي تهاني بالعيد من قبل صديقاتها المشاهير، أبرزهم كيم كردشيان ولوري هارفي. فتوجهت اليها الأولى برسالة معايدة أرفقتها بصورة بالأبيض والأسود جمعتهما وشقيقتها كيندال جينر، كتبت فيها “ميلاد سعيد لألطف وأجمل فتاة أعرفها. أحبّك”، فيما نشرت هارفي صورة لهما علّقت عليها “عيد ميلاد سعيد يا أميرتي الصغيرة. أحبّك كثيرًا، اتمنى لك يومًا أفضل يا عزيزتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث سعيد في عائلة جاستن بيبر وهايلي بيبر… هذا ما كشفه الفنان بمنشور يفيض عشقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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