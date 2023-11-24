ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو لها في الصباح، وهي تحضر شراباً صحياً لبدء يومها، وعلقت عليه موجهة نصائح للجمهور، فقالت: "الحماس يساعدك لتبدأ .
. و الإنضباط يساعدك لتستمر، بعد ما اكتشفت من كم سنة قديش النا سنين مضحوك علينا بالمواد المصنعة و المأوكولات و المشروبات الضارة و حتى الهوا صار ملوث ، مهم جدا نعرف اهمية الديتوكس المستمر (تنظيف الجسم من السموم ) و المعادن الثقيلة الطبيعة هي اعظم مستشفى و أعظم طبيب بشوية فواكي و خضرة و أعشاب بسيطة بتقدر تعمل معجزات صحية الادوية فقط بتخفف و بتغطي العرض بس الطبيعة وحدها الي بتشافي اي مرض و بتعالج السبب من الجذر ، من لما بدأت بالعصير الاخضر و ادخال طعام حي (خضار و فاكهة غير معرضين للحرارة ) لوجباتي صحتي صارت احسن بكتير من قبل و لسا كل يوم عم بتعلم شغلة جديدة و عم طور من معرفتي لحافظ على صحتي و سلامي الداخلي المرتبطين ببعض ارتباط وثيق ، الخلطات مانها معقدة اي شي من الطبيعة خير ، لما نرجع للطبيعة منرجع لذاتنا الطيبة و منتصل بروحنا أكتر ، و تعلمت انو اهتمامي بنفسي هو الي بيعطيني الطاقة لأهتم بالناس الي بحبون مهما كانت التحديات فهي موجودة لحتى تقوينا و تصير اكتر عزيمة ، يومكم صحة و لطف".
كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو صباحي.. نسرين طافش تتحدث عن الصحوة وتعطي هذه النصيحة للجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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