بفيديو صباحي.. نسرين طافش تتحدث عن الصحوة وتعطي هذه النصيحة للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو لها في الصباح، وهي تحضر شراباً صحياً لبدء يومها، وعلقت عليه موجهة نصائح للجمهور، فقالت: "الحماس يساعدك لتبدأ .

. و الإنضباط يساعدك لتستمر، بعد ما اكتشفت من كم سنة قديش النا سنين مضحوك علينا بالمواد المصنعة و المأوكولات و المشروبات الضارة و حتى الهوا صار ملوث ، مهم جدا نعرف اهمية الديتوكس المستمر (تنظيف الجسم من السموم ) و المعادن الثقيلة الطبيعة هي اعظم مستشفى و أعظم طبيب بشوية فواكي و خضرة و أعشاب بسيطة بتقدر تعمل معجزات صحية الادوية فقط بتخفف و بتغطي العرض بس الطبيعة وحدها الي بتشافي اي مرض و بتعالج السبب من الجذر ، من لما بدأت بالعصير الاخضر و ادخال طعام حي (خضار و فاكهة غير معرضين للحرارة ) لوجباتي صحتي صارت احسن بكتير من قبل و لسا كل يوم عم بتعلم شغلة جديدة و عم طور من معرفتي لحافظ على صحتي و سلامي الداخلي المرتبطين ببعض ارتباط وثيق ، الخلطات مانها معقدة اي شي من الطبيعة خير ، لما نرجع للطبيعة منرجع لذاتنا الطيبة و منتصل بروحنا أكتر ، و تعلمت انو اهتمامي بنفسي هو الي بيعطيني الطاقة لأهتم بالناس الي بحبون مهما كانت التحديات فهي موجودة لحتى تقوينا و تصير اكتر عزيمة ، يومكم صحة و لطف".

