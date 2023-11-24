ميرنا وليد - بيروت - نشر رجل الأعمال المصري هشام ربيع طليق الفنانة بوسي، صوراً تجمعه بزوجته الأولى منة محمد وعائلته.

وشارك هشام صور مع متابعيه، ظهر فيها إلى جانب زوجته وأطفاله، وذلك بعد ايام من إعلان طلاقه من بوسي، مما جعل البعض يعتقد ان الغرض من نشر الصور في هذا التوقيت، هو مضايقة بوسي.

يذكر أن هشام ربيع كان قد أعلن انفصاله رسميا عن المطربة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة.

وِأشار هشام ربيع إلى أن الانفصال تم بهدوء، وانتهى كل شي بينهما بالود، ولفت إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام على طلاقه من بوسي.. هشام ربيع ينشر صوراً مع زوجته الأولى وعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.