جينيفر لورانس في أحدث ظهور لها خلال تجولها بشوارع نيويورك

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرا الممثلة الأميركية جينيفر لورانس، أثناء تجولها في مدينة نيويورك، منذ يومين.



وبدت الممثلة البالغة من العمر 33 عاماً، بكامل أناقتها، وظهرت جينيفير مرتدية معطفًا باللون البني الفاتح فوق سترة ذات ياقة عالية باللون الأصفر وجينز أبيض، وذلك أثناء خروجها في نزهة نهارية في المدينة.

يذكر أنه كانت قد انتشرت صوراً للورانس، الأسبوع الماضي، أثناء خروجها مع صديقة لها في مدينة نيويورك، الأسبوع الماضي.

يذكر أنه في يوم 23 يونيو الماضي، تم طرح فيلم"No Hard Feelings"، في دور العرض، وحصل على تقييم 71% من تقييمات المشاهدين.

وفي مقابلة سابقة للورانس، تحدثت عن كواليس الفيلم وإحساسها بالسعادة، لأنه أحد الأفلام الكوميدية التي عشقت كواليسها.

وفيلم "No Hard Feelings"، بطولة كل من جينيفر لورانس، أندرو بارث فيلدمان، لورا بينانتي، ماثيو بروديريك، ناتالي موراليس، سكوت ماك آرثر، إبون موس باتراخ، كايل موني، حسن منهاج.