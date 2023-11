بالفيديو- مايلي سايرس تعايد نفسها في عيد ميلادها بهذه الهدية

ميرنا وليد - بيروت - عايدت النجمة العالمية مايلي سايرس نفسها بمناسبة عيد ميلادها من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها الخاص، وعلقت عليها بالقول: "هدية عيد ميلادي لنفسي هذا العام كانت خاصة بالعلامة التجارية.

لقد قمت بالأداء لنفسي وغنيت أغنياتي المفضلة بما في ذلك أغنيتي. كان أول أداء "مباشر" لفيلم Flowers أمام جمهور مليء بأصدقائي وعائلتي. مع إعادة هذه الأغنية إلى البذرة... ظهرت بشكل مثير. ممتن للنمو فينا على حد سواء. مع الحب مايلي".

وكانت ظهرت مايلي سايرس بمظهر مريح أثناء التسوق مع الأصدقاء، وأطلت مغنية "Used to Be Young"، البالغة من العمر 30 عامًا، بمظهر أنيق دون عناء أثناء تصويرها في رحلة تسوق في لوس أنجلوس.

وأبقت سايرس على إطلالتها بسيطة حيث ارتدت تي شيرت فضفاض مطبوع باللون الأخضر الكاكي داخل بنطال جينز فاتح اللون بقصة مستقيمة، وعززته بحزام أسود بسيط.