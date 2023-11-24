العرش الملكي البريطاني مُهدد بالزوال قريباً...والسبب كشف أسوأ الأسرار والفضائح

ميرنا وليد - بيروت - تستعد دوقة يورك الكاتبة البريطانية سارة فيرغسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، لإطلاق بودكاست قريباً، يكشف أسوأ أسرار العائلة المالكة البريطانية، والتي ستؤدي الى فضيحة مدوية، بهدف تدمير العائلة المالكة، إذ سوف تتناول الخيانات والجرائم الفضائحية.



سارة كانت شاهدة على خيانة الملك تشارلز لزوجته الأميرة ديانا لسنوات طويلة، كما أنها على إطلاع على جرائم زوجها السابق الأمير أندرو، وهي تملك الكثير من المعلومات القادرة على تدمير الملك تشارلز الثالث.

وكشفت سارة أنها لم تعد تتحمل الإنتظار، وأن هناك أشياء يجب أن تقال وتُكشف بصراحة، ولن تخفي أي معلومات أو تفاصيل تعلمها.

وقد ينتهز الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الفرصة للكشف عن أشياء لم يبوحا بها بعد، والمساهمة في نهاية العرش الملكي.