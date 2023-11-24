ريهام حجاج تعلن تكفلها بتكاليف علاج طفل فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعربت الفنانة ريهام حجاج، استعدادها للتكفل بحالة طفل فلسطيني وتحمل تكاليف علاجه نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لمنازل المدنيين في غزة.

وعلقت ريهام حجاج على فيديو الطفل الفلسطيني، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "حبيبى يا ابني.. الطفل ده محتاج ييجي مصر فورًا وأنا مستعدة أتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر أرجو تدخل كل الجهات المعنية".

وأوضح مقطع الفيديو، أن الطفل الفلسطيني يدعى إبراهيم الدهوج، وقال في استغاثته: "اسمي إبراهيم الدهوج اتصابت وبقالي 32 يوم جرحي مفتوح والدكاترة هنا في مستشفى الشفاء متقدرش تعمل حاجة غير اللي عملته وأنا خلال 48 ساعة لو ماسفرتش على أي دولة هيتم بتر إيدي كلها ومقدرش ساعتها أركب طرف صناعي وأنا بناشد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة السفر على الدولة المصرية لتلقى العلاج قبل ما تتبتر".

وطالب الرئيس السيسي منذ أيام سرعة دخول عدد كبير من المصابين وبالأخص من الأطفال والنساء والشيوخ وعلاجهم بمستشفيات القوات المسلحة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج الفنية، كان مسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.