صفية العمري تروي قصة تعرضها للنصب باسم الشيخ الشعراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة صفية العمري، حقيقة تعرضها لعملية نصب استخدم فيها اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقالت العمري، ببرنامج "حبر سري": "حصلت لي عملية نصب مع مولانا الشيخ الشعراوي وكلمت ياسمين الخيام وقولت لها في نصب تعرضت له وفي ناس جم أخذوا فلوس باسم الشيخ الشعراوي".

وتابعت: "ياسمين الخيام كلمت الشيخ ورحنا قبلناه وحكيت له الموضوع، فعرفت أنها عملية نصب وابتزاز باسم الشيخ محمد الشعراوي".

وأوضحت، أن الشيخ الشعراوي لم يضغط عليها أو يفرض عليها الحجاب وقتها.

وأضافت: "أكبر مصيبة جت في الكون السوشيال ميديا وبوظت الدنيا كلها وخلت الناس النهاردة يدخلوا في متاهات وعموني وموتوني وقريت من شهر خبر بيقول اني اتعميت ودخلت مصحة نفسية.. وكده حرام وعندنا أبناء بيخافوا ويقلقوا علينا".