صفية العمري: "عمري ما فكرت في أجور ومعملتش فلوس من الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة صفية العمري، عن موقف تعرضت له بسبب الأجور، مؤكدة أنها لم تحقق أي ثروة مالية من عملها في الفن طوال تاريخها الفني.

وقالت العمري، ببرنامج "حبر سري": "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن.. ولما خلصت مسلسل (ليالي الحلمية) جالي مسلسل (هوانم جاردن سيتي) ولقيت أجري صغير أوي وكان مهين أوي، فقولت لهم معقولة.. فالناس قالولي انتي غلطانة المفروض ترفعي أجرك".

وتابعت: "أنا مكنتش برفع الأجر وكنت شغالة لحبي للشخصيات ولما جيت أرفع أجري الناس قالوا لي انتي اللي غلطانة ولقيت نفسي صغيرة وعمري ما فكرت في أجور".

وأضافت، أن هناك فرق كبير بين السينما قديما والآن، معقبة: "زمان كان في كتاب وأدباء بيكتبوا للسينما وكان في فن هادف وحاجات راقية وموضوعات مهمة جدا وشايفة دلوقتي العملية تجارية أكتر، والفنان نفسه عايز يشتغل".