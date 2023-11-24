محمد رمضان يثير الجدل لعدم مقاطعته للمنتجات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا، وذلك عقب ظهوره في مقطع فيديو من داخل مكتبه في الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لحفله الغنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

أوضح "رمضان" من خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، أن نجله "علي" هو من قام بتصوير مقطع الفيديو داخل مكتب والده، كاشفا عن طريق الصدفة عدم مقاطعته للمنتجات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، حيث ظهر بجانب "رمضان" على المكتب علبة مياه غازية لإحدى الشركات الداعمة للكيان.

وعرضه ذلك لموجة من الهجوم والانتقادات العديدة من متابعيه، ما جعله يقوم بحذف الفيديو من حسابه الشخصي.

وعلق محمد رمضان، على الفيديو: "وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتله قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك مرتب..أنا بصراحة معجبنيش الڤيديو وعملتله مرتب.. هو ده الڤيديو اللي صوره علي باشا".

هذه ليست المرة الأولى التي يثير من خلالها "رمضان" الجدل بتصرفاته، حيث ظهر في شهر مايو الماضي على متن طائرته الخاصة وبجانبه الآلآف من الدولارات عقب عودته من جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما عرضه وقتها للعديد من الانتقادات اللاذعة.

وكشف محمد رمضان مؤخرًا عن استلام منزله بالرياض في سبتمبر الماضي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض".

ووجه الشكر والتحية للشعب والحكومة السعودية، قائلا: "اللهم بارك في هذه الأرض المباركة وأحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن، الفنان محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات "موسم الرياض".