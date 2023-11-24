مي كساب توجه رسالة لـ منى زكي بعد حديثها عن فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة مي كساب، رسالة للفنانة منى زكي بعد كلمتها التي ألقتها بمهرجان "ضيافة" في دبي خلال تكريمها على مسلسلها "تحت الوصاية".

وكتبت مي، عبر حسابها على "تويتر- إكس": "منى زكي الفنانة الكبيرة المثقفة..أحسنتي في إنتقاء كلماتك، حقيقي في حاجة جوانا إتكسرت ومش هتتصلح غير بالحرية المطلقة لشعب فلسطين ووحدة الشعوب العربية.. دي أمنيتي ليوم اللقاء يا رب حققهالي".

وكرمت منى زكي عن مسلسلها "تحت الوصاية" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، وخلال تسلمها الجائزة طلبت أن يتم ترجمة كلمتها، قائلة: "أتمني أن تقوموا بالترجمة لأني أريد التحدث باللغة العربية اليوم، مش عارفة أقول إيه، أكيد مبسوطة أني وسطكم بس حاسة بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا في حاجة جوانا اتغيرت، في حاجة جوانا اتكسرت واعتقد مش هترجع غير لما شعب فلسطين يبقي حر وياخد كل حقوقه".

واستكملت منى زكي: "كلنا قصرنا في حقهم وعلى مدار سنين كتير، فأتمنى أن العالم كله يكون صحي واكتشف الحقيقة وعرف يعني إيه إنسانية".

وأنهت كلمتها قائلة: "حاجة تانية اتعلمتها في الفترة دي الحقيقة هو أن الإنسانية محدش بيعملها لك مش لازم يبقي فيه منظمة بتكتب قواعد للإنسانية، الإنسانية كلنا بنتولد وبتبقى جواك وعارف إيه القواعد بتاعتها من غير ما يبقى فيه منظمة تقولك يعني إيه تبقي إنسان".