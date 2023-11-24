"صورة من الكواليس"..محمد رمضان يروج لكليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن صورة من كواليس تصوير كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2024.

ونشر رمضان، صورة من كواليس تصوير الكليب، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "انتظروا كليب الأغنية الرسمية لكاس أمم إفريقيا 2024 .. الحمد لله فخور اني مصري وعربي وتم اختياري للمشاركة في افتتاح وختام البطولة بالرغم من تنظيم البطولة خارج الأراضي العربية (كوت ديفوار)، ثقة في الله نجاح".

على جانب آخر، حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 3 يناير 2024، موعدًا نهائيًا لإرسال قوائم المنتخبات المتأهلة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وتنطلق البطولة في كوت ديفوار يوم 13 يناير 2024 وتستمر حتى 11 فبراير 2024، كما أرسل "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه أن القائمة النهائية ستشمل 27 لاعبًا.

جدير بالذكر أن، القرعة كانت قد أوقعت منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات "غانا وكاب فيردي وموزمبيق".