يسري نصر الله يكشف رأيه في كروان مشاكل بمسلسل "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المخرج يسري نصر الله، رأيه في شخصية كروان مشاكل بمسلسل "بطن الحوت" الذي بدأ عرض حلقاته أمس الخميس 23 نوفمبر على منصة "شاهد".

وكتب نصرالله، عبر حسابه على "فيسبوك": "لفت نظري إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل (بطن الحوت).. أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وإنستجرام.. سألت وعرفت إنه طالع في مشهدين في الحلقة التانية.. مشهدين عجبوني جدا لأن فيهم حاجة "حقيقية".

وتابع: "حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي يدلي بأقواله (حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة معرفهاش وغالبا مش هعرفها بس نفسي أعرفها) ".

وأضاف نصرالله: "ساعات كمخرج بدور على ده.. بدور على (وش) مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي".

مسلسل "بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار - محمد فراج، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

"بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، حسام الحسيني، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.