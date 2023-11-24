أشرف زكي لـ الجهة المنتجة لـ "بطن الحوت": "انتظروا إجراءات رادعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موقفه من الجهة المنتجة لمسلسل "بطن الحوت" بعد ظهور كروان مشاكل خلال أحداث العمل.

وقال زكي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تم تغريم الشركة المنتجة 100 ألف جنيه بشكل مبدئي.. وما صدر من صناع المسلسل إهانة للفن والفنانين".

ووجه نقيب المهن التمثيلية، رسالة للجهة المنتجة للعمل، قائلا: "انتظروا مني اجراءات رادعة ليلا".

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل "بطن الحوت" ظهور شخصية تدعى كروان مشاكل، وهو ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونه غير عضوا بنقابة المهن التمثيلية.

بالإضافة الى أن كروان مشاكل - مقدم محتوى على تيك توك، يواجه الاتهامات بعد انتشار فيديو فاضح له قيد التحقيق فيه بتهمة التحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء آخرها فيديو يحمل عنوان"كروان مشاكل وإنجي في الشقة".

مسلسل "بطن الحوت" تدور أحداثه حول صانع فخار - محمد فراج، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، ليجد نفسه في حالة من التشتت تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية لتجارة المخدرات.

"بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، حسام الحسيني، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.