شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفنانين لمطار شرم الشيخ استعدادا لمهرجان المسرح الشبابى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوافد على مطار شرم الشيخ الدولى الفرق المسرحية من مختلف دول العالم وفنانون عرب، استعدادا لمشاركتهم فى الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان مازن الغرباوى، والتى ستنطلق غدا السبت 25 يناير بقصر ثقافة شرم الشيخ.

ووصل من الفنانين الفنانة التونسية مريم الصياح والفنان الإماراتي أحمد أبو رحيمة رئيس دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة، وريتشارد تالبوت والكاتبة والمخرجة كارين ويترفيلد عضو لجنة تحكيم العروض الكبرى، و وصول فريق عرض فونيكس من مانغوليا، ووفد دولة إيطاليا باربرا بيرتن واليسيا تروفاتو ضيوف شرف المهرجان، والوفد الإماراتى لعرض (احتراق شمعة).

وجدير بالذكر أن الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى تنطلق تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، ويخرج المراسم محمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، وتقدم بثلاث لغات، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17 عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تعرض لأول مرة .

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يقام فى الفترة من 25 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسى، وتدير المهرجان الدكتورة إنجى البستاوى، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



استقبال الفنانين في مطار شرم الشيخ



الفرق والوفود الأجنبية



الفنان أحمد أبو رحيمة من الامارات



الفنانة التونسية مريم الصياح



دولة ايطاليا باربرا بيرتن و اليسيا تروفاتو ضيوف شرف المهرجان



وفد دولة الامارات العربية