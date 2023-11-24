أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية يحيى حفلاً بمسرح سيد درويش الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يحيى أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلاً بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن، ويلعب دور الراوى محمد حسنى، وذلك اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها: رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي، ومتتالية الفرسان لـ خالد شكرى، وشخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا، ومتتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم، والبداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين، ورباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

وتأسس أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية على يد الدكتورة نيفين المحمودى، قدم عددا كبيرا من الحفلات الناجحة، كما شارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.