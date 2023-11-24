جمهورها مصدوم، باريس هيلتون ترحّب بطفلتها غير المتوقّعة في عيد الشكر:”لقد وصلت اميرتي”،فهل تبنّتها؟ 

شاركت المليارديرة الأميركية ووريثة سلسلة فنادق “هيلتون” العالمية، البالغة من العمر 42 عامًا الأخبار السعيدة من خلال نشر ملابس أطفال وردية تحمل اسم “لندن” – وبذلك كشفت عن جنس واسم طفلها الصغير. وكتبت الوريثة في تعليق على الصورة: “ممتنة لطفلتي الصغيرة”.

بعد إرباك المعجبين في البداية بعدم الكشف عما إذا كانت الطفلة جاءت عن الطريق أم بديلة أو أنها ولدت بالفعل، لفتت باريس في تعليق على تطبيق تيك توك أن ابنتها قد وصلت بالفعل، وكتبت: “لقد وصلت أميرتي”.

وهذا هو طفلها الثاني من زوجها رجل الاعمال كارتر ريوم، ٤٢ عامًا. وقد استقبل الزوجان ابنهما فينيكس عن طريق أم بديلة في كانون الثاني/يناير الفائت.

في حين أن خبر وصول طفلها الثاني كان بمثابة المفاجأة تمامًا، إلا أن الاسم نفسه لم يكن كذلك وذلك بعدما كشفت باريس هيلتون في حلقة دردشة مباشرة من البودكاست الخاص بها في الأول من آذار/مارس الفائت أنها ستختار اسم لندن في حال رزقت بطفلة وقالت حينها: “أنا متحمسة جدًا لأن يكون لدى فينيكس أخت صغيرة ذات يوم – اسمها لندن”. وقالت: “إنها مدينتي المفضلة وأردت دائمًا تسمية ابنتي لندن”.