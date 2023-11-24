بالصور- هيدي كرم تخطف قلوب المتابعين بإطلالتها الجميلة من السيارة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هيدي كرم، صورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة جميلة، مرتدية قميصاً باللون الأبيض، مع شورت جينز، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ووضعت ميك آب ناعماً أبرز جمال ملامح وجهها، ونالت صورتها إعجاب متابعيها.



ومن ناحية أخرى، تستعد هيدي كرم لعرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "آل شلبي" والذي تشارك في بطولته الممثلة المصرية سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.

ويذكر أن آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة الممثل كريم عبدالعزيز والممثلة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة وغيرهم من الممثلين.