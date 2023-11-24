بالصور- مهى فتوني تستعرض أنوثتها بفستان أحمر وتسحر عيون الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني على الجمهور بأناقة مميزة حيث ظهرت بصور عبر حسابها الخاص مرتديةً فستان رائع باللون الأحمر طويل ذات تصميم راقي، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، إحتفلت الفنانة اللبنانية مهى فتوني بنجاح أغنيتها التي تحمل إسم "الصبر جميل"، ونشرت مقطع من الأغنية عبر حسابها الخاص شكرت من خلاله جمهورها على هذا الدعم الكبير حيث وصلت الاغنية إلى أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وعلقت مهى على المنشور بالقول: "حبايبي بشكركم من قلبي ، اغنيه الصبر جميل وصلت لل ١٠٠ مليون ، بحبكم جدا استنوا الجديد !".

