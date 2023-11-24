صابر الرباعي وأحلام غاضبان من فيديو به سخرية ورقص مسيء بالزي الإماراتي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبدو فيه عدة أشخاص وهم يرقصون بالزي الإماراتي التقليدي بطريقة تحمل استهزاء كبيراً وليسوا من الجنسية الإماراتية ويأتي الفيديو وكأنه في سياق إعلان ما.



وقد علقت أحلام على الفيديو غاضبة وكتبت :"حسبي الله ونعم الوكيل".

والفيديو كان نشره نائب رئيس مكتب الحاكم بكلباء معلقاً عليه :"حسبي الله ونِعمَ الوكيل. مقطع يختزل كل أنواع السفاهة والإساءة للزي الوطني وقلة الأدب.ليفعلوا ما يشاؤون في بلدانهم. ولكن على كل من يصور على أي بقعة من بقاع الوطن احترام محتوى ما ينشر واحترام الزي الوطني وعدم استغلاله في أي خدش للحياء والسفاهة والتفاهة.

أوقفوا كل من تسوّل له نفسه الإساءة للوطن ولا تتساهلوا معهم حتى لا يستشري الأمر ويأتي يومًا نبكي فيه على اللبن المسكوب".

أما الفنان التونسي صابر الرباعي فقد عبّر عن سخطه عندما شاهد الفيديو وعلق على ما كتبته أحلام :"ما هذا العبث الرجاء التحرك لمنع مثل هذه السخافات".

