ريهام حجاج تعلن إستعدادها للتكفل بعلاج طفل فلســ طيني بترت يده

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ريهام حجاج استعدادها للتكفل بعلاج طفل فلســ طيني بترت يده خلال قصف الجيش الإسرائيلي لغـــ زة.

ونشرت ريهام حجاج فيديو للطفل وهو يناشد الجميع بسرعة سفره للعلاج لأنه لم يتبق له سوى 48 ساعة حتى يتمكن من إجراء عملية وتركيب طرف صناعي.

وعلقت ريهام حجاج على الفيديو: "حبيبي يا ابني، الطفل دا محتاج ييجي مصر فورا وأنا مستعدة اتحمل رعايته وعلاجه بس يدخل مصر، أرجو تدخل كل الجهات المعنية".

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "جميلة"، التي تدور أحداثه حول شخصية جميلة وهي محامية ورئيسة نيابة إدارية تعيش حياة مستقرة مع زوجها الطبيب ولكن تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد وفاة والدها الذي ترك جميع أمواله لها هي فقط وتتوالي الأحداث.

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