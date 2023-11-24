بالفيديو - أول ظهور لتامر حسني بعد خروجه من حالة الإكتئاب

ميرنا وليد - بيروت - إلتزم الفنانة المصري تامر حسني بنصيحة مواطنه الدكتور محمد وائل، وهي العودة للعمل في اسرع وقت لكي يخرج من الإحباط والاكتئاب الحاد التي سيطرت عليه بسبب أحداث فلســ طين وتسببت له في أمراض عضوية وخصوصاً وأن جميع الفنانين وجميع المهن عادوا لعملهم.



فظهر الفنان تامر حسني اليوم في إحدى المطاعم وزار عماله في الداخل ولاقى ترحيبهم وسط هتافات تشجيعة له.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الفنية، هو فيلم "تاج"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول "تاج" الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف إلى دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفّي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ أن له أخاً توأماً يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.



