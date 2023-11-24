شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة نهال نبيل تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة نهال نبيل، بعقد قرانها بإحدى الفلل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى مروان فادى، وكان شقيقها الموزع الموسيقى خالد نبيل وكيلاً لها فى عقد القران.

يذكر أن المطربة نهال نبيل قدمت أغنيتها الشهيرة التى كانت ديو مع أحمد سعد إيه يعني التى قدمت في فيلم دكان شحاتة.

ونهال نبيل كانت بدايتها الفنية بين عامي 2003 و2004 حيث اشتركت بقسم الطرب في برنامج "استوديو الفن" وفازت بالميدالية الفضية، ثم بعد ذلك اشتركت بحفلات ليالى التليفزيون بجانب مجموعة من كبار المطربين مثل أنغام وحمادة هلال.

ازدادت شهرة نهال بعدما قدمها سيد حجاب للملحن ياسر عبد الرحمن لتغني تتر مسلسل سارة عام 2005 (كان ياما كان- بنحبك يا دنيا بجد) من كلمات الشاعر خميس عزالعرب ومن ألحان ياسر عبد الرحمن، وقد كان لهذا التتر صدى كبير عند الجمهور بشكل عام ومن ذلك الحين بدأت شهرتها

وظهرت نهال نبيل في أول ألبوم بأغنيتين في ألبوم دلتاهيتس هما: بشوف بعينى من كلمات محمد عاطف وألحان هانيل نبيل، وأغنية بعيش أوقات من كلمات خالد تاج الدين وألحان عمرو مصطفى، والأغنيتان من توزيع خالد نبيل، كما غنت أغنية هو يا ترى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان هانيل نبيل وقد كانت بمناسبة عيد الحب.

في عام 2005 قدمت أول أغنية لها سينيمائيا، حيث قامت بغناء آه منها الأيام لفيلم بالعربى سندريلا ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، ثم بعد ذلك قدمت تتر مسلسل أحزان مريم للنجمة ميرفت أمين والأغنية من كلمات طاهر البرينهالى وألحان هانى مهنى وتوزيع إبراهيم راديو، كما قدمت نهال 5 أغنيات بفيلم صياد اليمام الذي من بطولة أشرف عبد الباقي وأغاني الفيلم هي: فاس زمرد- قمر الليالى- طير يا طاير- ياماحمامى-مرت الايام، هذا وبالإضافة إلى ذلك فقد غنت تتر كارتون بطل سينا وفاز التتر بجائزتين ذهبيتين بمهرجاني تونس والبحرين.

نهال نبيل وشقيقها الموزع خالد نبيل



المطربة نهال نبيل وعريسها



جانب من زفاف نهال نبيل



عقد قران نهال نبيل



كتب كتاب نهال نبيل



لقطات من حفل زفاف نهال نبيل



نهال نبيل برفقة شقيقها الموزع خالد نبيل