شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مختار تُطرب الجمهور فى حفلها بروائع الأغانى بحضور سيمون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت المطربة سوزان مختار فى حفلها الغنائى بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، وتفاعل معها الجمهور وطلب المزيد من الأغانى الطربية التى تتميز بغنائها مع أغانيها الخاصة، وغنت سوزان روائع الأغاني لكبار المطربات ومنها أغنيات "يا تمر حنة" لفايزة أحمد، و" قولوا لعين الشمس" لشادية، و"الأسامى" لذكرى، و"اللي تعبنا سنين في هواه" لفاتن فريد.

حضرت الفنانة سيمون الحفل وأبدت إعجابها بأداء الفنانة سوزان مختار، وطلبت منها مشاركتها بأغنية فصعدت سيمون للمسرح وغنت أغنيتها "مش نظرة وابتسامة" وشاركتها سوزان مختار بالغناء وتفاعل الجمهور مع الأغنية.



سيمون وسوزان مختار



سيمون تشارك في حفل المطربة سوزان مختار بأغنية " مش نظرة وابتسامة " سيمون تشارك في حفل المطربة سوزان مختار بأغنية " مش نظرة وابتسامة "

الحفل خصص إيراده بالكامل لصالح المساعدات التي تقدم لغزة وللشعب الفلسطيني، وحضر الحفل أيضا المذيعة الفلسطينية نضال الناطور والدكتور أحمد عثمان والشاعر محمد الشاعر والفنان حمدي الرملي وعدد من الصحفيين والمثقفين.

يقام الحفل برعاية صندوق التنمية الثقافية وبيت الغناء العربي ومديره الدكتور علاء فتحي، وجدير بالذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008 ، ومهرجان موازيين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016 ، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي : (غنوة الليل والسكين ، مأساة جيفارا ، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي " من الآخر كده ، فاتك تشوف ، تعيشي يا مصر".



حفل الفنانة سوزان مختار بقصر الامير بشتاك

الفنانتان سوزان مختار وسيمون والاعلامية نضال الناطور



حفل الفنانة سوزان مختار بحضور فنانين ومثقفين