مخرج Gladiator 2 ريدلي سكوت يعلن استكمال تصويره في المغرب لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب إضراب عمال السينما في هوليوود، قرر المخرج البريطاني ريدلي سكوت استكمال تصوير فيلمه الأميركي الملحمي "Gladiator2" في مدينة ورزازات المغربية، التي تعد من المقاصد السينمائية المفضلة، كما احتضنت سابقا عدة أفلام ضخمة مثل جيمس بوند وغيرها.

وتراهن المدينة على مثل هذه الإنتاجات لإنعاش اقتصادها المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب في المجال الفني واللوجستي.

وقال سكوت في تصريح صحفي إن التصوير سيستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة في ورزازات التي تضم أكبر أستوديو طبيعي في العالم، إضافة إلى مواقع أخرى في مالطا.

إشارة إلى أن التصوير توقف بعد شهر فقط من انطلاقه في ورزازات، بسبب الإضراب الذي نفذه الممثلون وكتاب السيناريو في هوليوود منتصف يوليوز الماضي.

فيلم Gladiator2 هو الجزء الثاني الذي طال انتظاره لملحمة Gladiator للمخرج ريدلي سكوت عام 2000، بطولة راسل كرو في دور مكسيموس الشرس.

وحقق هذا الفيلم الخيالي التاريخي الذي تدور أحداثه في روما القديمة نجاحًا نقديًا وماليًا، حيث حصل على 12 ترشيحًا لجوائز الأوسكار وخمسة انتصارات، بما في ذلك أفضل فيلم.

ويتتبع الفيلم الجديد الذي كتبه ديفيد سكاربا قصة لوسيوس، المعجب الشاب بمكسيموس من الفيلم الأصلي، والذي كبر الآن ويلعب دوره بول ميسكال.