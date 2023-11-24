محمود حميدة : " فين الدموع دلوقتي "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمود حميدة، فيديو جديد له يتضامن من خلاله مع الشعب الفلســ طيني، وظهر في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن ما يحدث في فلســـ طين، وخاصة أطفال غـــ زة الذين يموتون كل يوم ضحية الدمار والجيش الإسرائيلي.



و جائت كلمات القصيدة :

و الدموع.. فين الدموع دلوقتي

الدموع.. هي العيال

و الكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين

هي سقف بيوت بتطربق .. وانت نايم جتة فوق السرير

انت جسم يعض فيه الداء

انت صاحب غل مش أعداء

انت فاشل يحسد الناجحين