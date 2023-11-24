براد بيت يستعرض سيارته الفخمة الجديدة.. متجاهلاً هذه الإتهامات

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم الأميركي براد بيت، صورة له بجانب سيارته الفاخرة الكهربائية الجديدة، وهي من نوع بورش.



وظهر براد بيت، سعيداً جداً في الصور، حيث اتهمه بعض متابعيه، الى انه تجاهل الاتهامات التي وجهها إليه ابنه بالتبني "باكس" مؤخرًا.

وقد تبنى براد بيت "ماكس" عام 2007، بعد عام واحد فقط من تبنيه من قبل أنجلينا جولي، حيث لم يتردد ابن النجم العالمي براد بيت، في وصف والده بأسوأ الألفاظ، معتبرًا إياه "حقيرًا من الطراز العالمي".

والجدير بالذكر، أن شيلوه إبنة الممثلة أنجلينا جولي غاضبة من والدتها لأنها إنفصلت عن والدها براد بيت ولا تتحمل قواعد التربية التي تفرضها عليها والدتها. فهي لا تسمح لها بالخروج ولا مواعدة الشبان. شيلوه مرغمة على الإقامة مع والدتها حتى تبلغ سن الـ18 لأنها حصلت على وصاية أولادها. عمدت شيلوه الى حلاقة شعرها وهي تعمل وتكسب أسبوعياً 14000 دولار. حرمت أنجلينا إبنتها شيلوه من الميراث وخصصت فقط شقيقها مادوكس الذي لا يخفي ردة فعله السلبية تجاه والده وهو عمد الى حذف إسم والده بيت من إسم عائلته وهو حاقد عليه بسبب معاملته السيئة لوالدته.