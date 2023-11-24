كايلي جينر تصدم الجمهور بصورة قديمة تجمعها بأخواتها..لن تصدق كيف كان شكلهم

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجمهور بنشرها صورة عائلية لها ولأخوتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت هي وأختها كيندال عندما كانتا صغيرتين أما كيم وكلوي وكورتني و روب فظهرا بشكل مختلف عن ما هم عليه الأن.



وفي وقت سابق، هنأت كايلي جينر شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بعيد ميلادها وأحدث حالة من الجدل.

وفي التفاصيل أرسلت كايلي باقة من الورود لشقيقتها، كتب عليها "عيد ميلاد سعيد بعيدك الـ 30"، بالرغم من أن كيندال تبلغ الـ 28 عاماً، وتساءل الجمهور هل كايلي لا تعرف عمر شقيقتها الحقيقي؟

