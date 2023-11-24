نجلاء بدر: "أنا من الجيل اللي بيقول يا رب أبقى زي منى زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة نجلاء بدر، عن الفنانة منى زكي، وأمنيتها أن تصبح مثلها في التمثيل.

وقالت نجلاء، ببرنامج "أسرار النجوم": "منى زكي في تحت الوصاية عبقرية، لما بتفرج عليها بقول معقولة في يوم من الأيام هبقى زي منى زكي وأوصل لهذا النقاء من الأداء والتقمص والحب والاتقان والمشاعر، سايبة نفسها، وأنا من الجيل اللي بيقول يا رب أبقى زي منى زكي".

وأضافت: "فيه فرق بين الفنان والممثل.. منى زكي فنانة والفنان عنده إحساس أعلى بكتير، عكس الممثل دي مهنة".

يذكر أن، آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وشاركها البطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز، وعدد من الفنانين.